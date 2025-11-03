Фидан: Турция продолжает контакты по стабилизации ситуации в Газе

Анкара готова приложить все усилия для достижения мира в регионе, подчеркнул глава МИД

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Турция продолжает контакты по участию в создаваемых международных силах по стабилизации в Газе. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан по итогам состоявшейся в Стамбуле встречи по Газе с коллегами из семи стран, которые в сентябре встречались в Нью-Йорке с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы обсудили задачи и состав международных сил стабилизации в Газе, которые планируется создать в ближайшие дни. Мы единодушны в том, что этот процесс должен проходить при посредничестве стран, подписавших соглашение [о прекращении огня] и согласии с палестинской стороной. Страны, с которыми мы провели переговоры, сообщили, что примут решение исходя из задач и полномочий международных сил по стабилизации. Что касается Турции, президент которой Тайип Эрдоган был одним из четырех лидеров, подписавших соглашение о прекращении огня, то мы готовы приложить все усилия для достижения мира в регионе. Наши дипломатические контакты и усилия в этом направлении продолжаются", - сказал Фидан.

Во встрече приняли участие главы МИД ОАЭ, Индонезии, Катара, Пакистана, Саудовской Аравии и Иордании.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана Трампа. 10 октября соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу.