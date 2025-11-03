ООН: в 2024 году голод испытывали более 670 млн человек по всему миру

Еще около 2,3 млрд сталкивались с нехваткой продовольствия, сообщила председатель 80-й сессии Генеральной Ассамблеи организации Анналена Бербок

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 3 ноября. /ТАСС/. Около 673 млн человек в 2024 году страдали от голода, еще порядка 2,3 млрд сталкивались с нехваткой продовольствия. Об этом сообщила председатель 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Анналена Бербок.

"Сегодня показатели голода и продовольственной незащищенности остаются очень высокими. В 2024 году около 673 миллионов человек столкнулись с голодом, а около 2,3 млрд испытывали умеренную или острую нехватку продовольствия", - сказала она на первой встрече лидеров Глобального альянса против голода и нищеты, которая прошла в катарской столице в преддверии саммита ООН по социальному развитию.

Как отметила Бербок, всемирная организация фиксирует "новые очаги голода и нищеты", возникающие в результате климатических изменений. В качестве примера председатель 80-й сессии ГА ООН привела Сахель, где, по ее словам, 50 лет назад выращивали хлопок. "Так начинается порочный круг. Климатическая нестабильность приводит к голоду и нищете. Они провоцируют миграцию и конфликты, а конфликты вновь усугубляют голод и нищету", - отметила она, добавив, что борьба с голодом является "не просто актом благотворительности, а вопросом безопасности".

4-6 ноября в Дохе пройдет Второй Всемирный саммит по социальному развитию, организованный ООН при поддержке правительства Катара. Участники встречи обсудят меры мер по борьбе с бедностью, укреплению социальной справедливости и продвижению равенства. Российскую делегацию возглавит министр труда и социальной защиты Антон Котяков.