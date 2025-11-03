Белоруссия планирует открыть посольство в Словакии до сентября 2026 года

В пресс-службе белорусского правительства отметили, что этот шаг позволит повысить эффективность работы по развитию политических, торгово-экономических и инвестиционных связей между странами

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Белорусские власти рассчитывают до сентября 2026 года открыть посольство в Словакии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Белоруссии Александр Турчин.

"Посольство Республики Беларусь в Словацкой Республике планируется открыть до 1 сентября 2026 года", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По ее данным, восстановление постоянного дипломатического присутствия Белоруссии в Словакии позволит значительно повысить эффективность работы по развитию политических, торгово-экономических и инвестиционных связей, практическому изучению возможностей промышленной кооперации и совместному освоению новых рынков.

В конце сентября посол Словакии в Белоруссии Йозеф Мигаш заявил, что Братислава перезапускает отношения с Минском после пяти лет застоя.