CNN: рейтинг одобрения Трампа гражданами США снизился до 37%
Редакция сайта ТАСС
15:04
ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Рейтинг одобрения президента Дональда Трампа среди граждан США упал до 37%, обновив исторический минимум с начала его второго срока. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного службой SSRS для телеканала CNN.
По ее данным, уровень неодобрения действий президента достиг 63% и стал самым высоким за оба президентских срока Трампа.
Опрос проходил с 27 по 30 октября, в нем приняли участие более 1,2 тыс. граждан Соединенных Штатов. Погрешность составила 3,6 п.п.
Популярность Трампа переживает резкий спад с начала года, по свидетельству аналитиков, среди представителей различных демографических групп США.