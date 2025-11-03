CNN: рейтинг одобрения Трампа гражданами США снизился до 37%

Показатель обновил исторический минимум с начала второго срока Дональда Трампа

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Рейтинг одобрения президента Дональда Трампа среди граждан США упал до 37%, обновив исторический минимум с начала его второго срока. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного службой SSRS для телеканала CNN.

По ее данным, уровень неодобрения действий президента достиг 63% и стал самым высоким за оба президентских срока Трампа.

Опрос проходил с 27 по 30 октября, в нем приняли участие более 1,2 тыс. граждан Соединенных Штатов. Погрешность составила 3,6 п.п.

Популярность Трампа переживает резкий спад с начала года, по свидетельству аналитиков, среди представителей различных демографических групп США.