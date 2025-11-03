Швейцария может провести референдум по новым соглашениям с ЕС в 2027 году

Заинтересованные стороны завершили консультации по третьему пакету документов

Редакция сайта ТАСС

Федеральный дворец, Берн © Алена Федина/ ТАСС

БЕРН, 3 ноября. /ТАСС/. Консультации заинтересованных сторон по третьему пакету двусторонних соглашений между Швейцарией и Евросоюзом завершились, референдум по этому вопросу может быть организован в конфедерации в 2027 году. Об этом заявила президент и министр финансов страны Карин Келлер-Зуттер.

"Процедура консультаций только что завершилась, и теперь мы будем анализировать позиции заинтересованных сторон, прежде чем передать вопрос в парламент. Народное голосование, вероятно, состоится в 2027 году", - сказала она на пресс-конференции для иностранных журналистов в Берне.

Ранее швейцарское финансовое агентство AWP сообщало, что большинство политических сил в швейцарском парламенте, включая социал-демократов, свободных демократов, центристов, зеленых и зеленых либералов, с оговорками поддерживают расширение двусторонних соглашений с ЕС. Против выступает только самая широко представленная в большой палате парламента Швейцарская народная партия (ШНП), которая называет новый пакет соглашений "договором о колониальном подчинении" и "концом двустороннего пути".

Отношения Евросоюза и не входящей в его состав Швейцарии регулируются двумя пакетами двусторонних соглашений, заключенных в 1999 году и 2004 году соответственно. Эти договоренности обеспечивают конфедерации доступ к рынку ЕС и регулируют сотрудничество в некоторых сферах. В конце 2024 года стороны завершили переговоры по третьему пакету двусторонних соглашений, который теперь должен быть подписан и ратифицирован. Речь идет об урегулировании институциональных вопросов, а также о значительно более тесном сотрудничестве Берна и Брюсселя в области транспортных услуг, аграрной политики, трудовой миграции и научной сфере. Швейцария в рамках нового договора с 2030 года ежегодно будет выплачивать Евросоюзу €375 млн, первые взносы в меньшем размере начали поступать в европейскую казну с конца 2024 года.