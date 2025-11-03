Белоруссия упростила визовые требования для Азии, Африки и Латинской Америки

В частности, ратифицировали межправительственные соглашения об отмене виз для владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов с Зимбабве, Угандой и Гвинеей-Бисау

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал законы о ратификации шести международных договоров, направленных на упрощение визовых требований со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".

В частности, ратифицированы межправительственные соглашения об отмене виз для владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов с Зимбабве, Угандой и Гвинеей-Бисау. В соответствии с ними владельцы таких паспортов освобождаются от необходимости получения виз для въезда, выезда и транзита по территории принимающей стороны. Реализация этих международных договоров позволит упростить взаимные поездки официальных должностных лиц.

В свою очередь межправительственные соглашения с Колумбией о взаимной отмене виз для краткосрочного пребывания и с Лаосом об отмене виз для владельцев обычных паспортов освобождают граждан, имеющих действительные национальные паспорта, от необходимости получения виз для въезда, транзитного проезда и пребывания на территории государств.

Кроме того, ратифицирован протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение с Турцией о взаимной отмене виз от 29 марта 2013 года. Документ предусматривает освобождение водителей и членов экипажей транспортных средств - граждан Белоруссии и Турции, выполняющих международные перевозки грузов и пассажиров, от визовых требований при въезде, выезде, транзите и временном пребывании на территории государств в течение 90 дней в любом из периодов в 180 дней (до подписания протокола - до 30 дней, но не более 90 дней в году).