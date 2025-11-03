Граждане США смогут без визы на срок до 30 дней посещать Узбекистан с 2026 года

Мера направлена на создание благоприятных условий для дальнейшего развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами

ТАШКЕНТ, 3 ноября. /ТАСС/. Безвизовый режим сроком на 30 дней вводится с 1 января 2026 года для граждан США, посещающих Узбекистан. Президент страны Шавкат Мирзиёев 3 ноября подписал соответствующий указ, он опубликован в Национальной базе данных законодательства республики Lex.uz.

В указе отмечается, что мера направлена на создание благоприятных условий для дальнейшего развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами, а также на стимулирование туристического обмена.

С 2021 года граждане США старше 55 лет, путешествующие с туристическими целями, уже могли без визы сроком до 30 дней пребывать в Узбекистане.

В мае Мирзиёев также подписал указ о необходимости кардинального увеличения туристического потока и в этой связи поручил министерству иностранных дел республики начать переговоры с американской стороной об упрощении визовых процедур для граждан Узбекистана, выезжающих в США.