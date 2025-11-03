ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Гуцул назвала выдвинутые против нее обвинения политическим заказом

Молдавское правосудие давно утратило независимость, указала глава Гагаузии
Редакция сайта ТАСС
16:51

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул

© Вадим Денисов/ ТАСС

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что все обвинения прокуроров в ее деле построены на политическом заказе и домыслах. Об этом она сообщила в послании, которое передала через адвокатов после прошедшего 3 ноября очередного заседания Апелляционной палаты. Гуцул и осужденная вместе с ней активист блока оппозиционных партий "Победа" Светлана Попан участвовали в нем в онлайн-режиме из следственного изолятора.

"Свидетели, приглашенные стороной обвинения, открыто признали, что никогда не были со мной лично знакомы и услышали обо мне лишь тогда, когда я начала свою политическую деятельность на выборах башкана Гагаузии в 2023 году. Все обвинения прокуроров построены не на фактах, а на догадках, домыслах и политических заказах. Но, к сожалению, в нынешней Молдове даже этого бывает достаточно, чтобы вынести обвинительный приговор - если сверху дана соответствующая команда. Я все больше убеждаюсь: молдавское правосудие давно утратило независимость. Но я не сдамся. Мы обязательно обратимся в Европейский суд по правам человека, и я уверена - независимая международная инстанция докажет мою невиновность", - подчеркнула Гуцул.

Ранее иностранные адвокаты Гуцул выразили серьезные сомнения в беспристрастности судейской коллегии Апелляционной палаты. Испанский адвокат Гонсало Бойе в беседе с корреспондентом ТАСС выразил мнение, что решение по этому делу было принято еще до начала апелляции. По его словам, защита готовит обращение в Европейский суд по правам человека и ООН.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы за нарушения при финансировании оппозиционной партии "Шор". Суд также лишил политика права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Гуцул категорически отвергла все обвинения и заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики попытались объявить выборы незаконными. Солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. 