Румыния приобрела у Норвегии 18 истребителей F-16 за €1

К стоимости добавляется НДС в размере €21 млн и пакет логистической поддержки в €100 млн

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 3 ноября. /ТАСС/. Межправительственный контракт о приобретении Румынией у Нидерландов 18 самолетов F-16 подписан в Бухаресте. Об этом сообщило Минобороны Румынии.

Речь идет о самолетах, находящихся в Центре подготовки пилотов для полетов на истребителях F-16 в населенном пункте Фетешть, которые перейдут в собственность румынского государства по символической цене в €1. К этому, правда, добавляется оплата НДС в размере €21 млн, рассчитанного исходя из заявленной стоимости самолетов и пакета логистической поддержки в €100 млн. Самолеты предназначены исключительно для подготовки пилотов в центре, а Румыния должна обеспечить определенное количество мест для обучения пилотов из стран НАТО и партнеров.

"Центр подготовки летчиков для полетов на истребителях F-16 превратил Румынию в европейский хаб для всех государств, которые имеют или будут иметь такие истребители", - заявил на церемонии подписания министр обороны Йонуц Моштяну. "Румыния подтверждает свое обязательство поддерживать Украину, предоставляя возможность обучения в этом центре украинским пилотам", - добавил он.

"Подписание этого контракта <...> означает намерение Минобороны сохранить центр и в предстоящие годы, <...> учитывая потребность в пилотах как в Румынии, так и в союзных и партнерских государствах при довольно ограниченных возможностях обучения на международном уровне", - отмечает ведомство.

Центр подготовки пилотов для истребителей F-16 был создан в результате сотрудничества между военными ведомствами Румынии и Нидерландов. В соответствии с соглашением Румыния предоставляет для проекта авиабазу в населенном пункте Фетешть, инфраструктуру и свою поддержку, Королевские ВВС Нидерландов - самолеты F-16, а Lockheed Martin направляет инструкторов и обеспечивает техническое обслуживание.

Приступивший к работе 13 ноября 2023 года центр предназначен главным образом для подготовки румынских пилотов, но предоставляет возможности подготовки и для пилотов из союзных стран и стран-партнеров, в том числе украинских, а также для обучения технического персонала.