МУС намерен расследовать предполагаемые военные преступления в Судане

Суд предпринимает шаги по сбору доказательств и взаимодействует с национальными и международными структурами в стране

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 3 ноября. /ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) обеспокоен сообщениями о массовых убийствах, изнасилованиях и других преступлениях, предположительно совершенных членами суданского движения "Силы быстрого реагирования" (СБР) в городе Эль-Фашер на севере Дарфура. Как говорится в заявлении офиса прокурора инстанции, подобные действия "могут квалифицироваться как военные преступления и преступления против человечности".

В документе уточняется, что МУС располагает мандатом на расследование ситуации в Дарфуре в соответствии с резолюцией 1593 Совета Безопасности ООН, принятой в 2005 году. Инстанция сообщила, что уже предпринимает шаги по сбору доказательств и взаимодействует с национальными и международными структурами в Судане.

В конце октября лидер СБР Мухаммед Хамдан Дагало пообещал провести расследование преступлений, совершенных его войсками при недавнем захвате Эль-Фашера, и привлечь виновных к ответственности. Позднее в СБР заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых в причастности к преступлениям.

В четверг на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер резко раскритиковал организацию за апатию и бездействие в отношении Судана и потребовал решительных международных действий для прекращения зверств в Эль-Фашере, которые он описал как "настоящий ад".

Эль-Фашер, административный центр провинции Северный Дарфур, находился в осаде около полутора лет и являлся последним оплотом суданской армии в регионе Дарфур. Он был захвачен СБР 26 октября. Международные и местные гуманитарные и правозащитные организации выразили серьезную обеспокоенность действиями движения при захвате города, в частности, массовыми убийствами мирных жителей, в том числе на этнической почве. Союз суданских врачей утверждает, что погибли как минимум 2 тыс. человек, причем некоторые из них были сожжены заживо. За пять дней город покинули не менее 36 тыс. человек.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временного руководящего органа), командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и Мухаммедом Хамданом Дагало. Вспыхнувшие в Хартуме столкновения быстро перекинулись на другие районы страны. В результате конфликта, по оценкам экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 12 млн суданцев были вынуждены покинуть свои дома, многие из них оказались на грани голода.