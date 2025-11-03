Экс-премьер Молдавии Филат назвал Партию действия и солидарности "партией войны"

Лидер проевропейской Либерально-демократической партии прокомментировал назначение премьер-министром проживавшего в США и на Украине бизнесмена Александра Мунтяну

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат назвал правящую в Молдавии Партию действия и солидарности (ПДС) "партией войны", комментируя назначение премьер-министром проживавшего в США и на Украине бизнесмена Александра Мунтяну.

"ПДС - партия войны, клуб одного радара <...>. Если премьер собирается пополнить собой штат этого пока еще неплохо оплачиваемого электорального хора, то многое в нашей стране ему покажется странным. В политике можно экономить на чем угодно, но только не на обещаниях, - пустых, как клятва жениха. Надеюсь, мои странные слова не станут снова чьим-то запоздалым черновиком для будущих оправданий в чате известного вражеского мессенджера", - написал в Telegram-канале экс-премьер Филат. Он дал старт политической карьере президента Майи Санду, назначив ее министром в свой кабинет, а теперь жестко критикует, обвиняя в провальном управлении страной.

На прошлой неделе Мунтяну представил состав и программу своего кабинета "ЕС, мир, развитие", в которой главной целью названы завершение переговоров о вступлении в Европейский союз к 2028 году, а также модернизация энергетики и инфраструктуры страны. Ее поддержала правящая партия, оппозиция голосовала против.