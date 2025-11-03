Правительство и оппозиция Венгрии обвинили друг друга в утечке данных

Премьер-министр республики заявил, что приложение оппозиционной партии "Тиса" создавалось совместно с украинскими программистами

БУДАПЕШТ, 3 ноября. /ТАСС/. Венгерская оппозиционная партия "Тиса" несет ответственность за утечку личных данных 200 тыс. граждан страны через мобильное приложение, в разработке которого принимали участие специалисты с Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, назвав произошедшее угрозой национальной безопасности.

"Мы точно знаем, что эти данные были собраны партией "Тиса", - написал глава правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Орбан отметил, что приложение венгерской оппозиционной партии создавалось совместно с украинскими программистами. "Передача персональных данных на Украину представляет серьезную угрозу национальной безопасности", - подчеркнул премьер. Он добавил, что созвал совещание по этому вопросу и распорядился провести расследование обстоятельств инцидента.

Лидер "Тисы" Петер Мадьяр написал в ответ в соцсетях: "Шутки имеют пределы, товарищ премьер-министр!" Он утверждал, что правительство "в сговоре с иностранными спецслужбами" взломало приложение партии "Тиса", и в результате произошедшей утечки личные данные венгерских граждан появились в интернете.

"Тиса" является основным соперником правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", возглавляемой Орбаном, на предстоящих в апреле 2026 года парламентских выборах в Венгрии.