Газета Mysl Polska назвала необдуманной депортацию россиян из Латвии

Издание считает, что русское население в Латвии ведёт свою историю задолго до существования СССР, и население, депортированное из-за требований законодательства страны, не является угрозой нацбезопасности

Рига, Латвия © Александр Рюмин/ ТАСС

ВИЛЬНЮС, 3 октября. /ТАСС/. Депортация россиян из Латвии стала примером непродуманной националистической политики властей Риги. Такое мнение выразила в субботу газета Mysl Polska.

Ссылаясь на статистику, по которой более 30% жителей Латвии говорят на русском между собой, издание подчеркивает, что новые требования, по которым граждане РФ, не доказавшие знание латышского языка, будут депортированы, являются частью ложных догматов, по которым русскоязычное население Латвии это последствие "советской оккупации", которое следует искоренить.

Mysl Polska уточняет, что русское население в Латвии ведёт свою историю задолго до существования советского союза, и население, депортированное из-за новых требований законодательства страны, не является угрозой национальной безопасности.

13 октября Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не показавших достаточный уровень владения языком.

Уже известно о высылке 841 россиянина на этом основании. Москва подчеркивала, что уже разработала меры для их обустройства на родине.