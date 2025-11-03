NBC: в США демократы готовятся к уходу Пелоси из политики

По данным телеканала, экс-спикер Палаты представителей Конгресса может объявить об уходе 4 ноября после голосования по инициативе об изменении избирательных округов

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Демократы готовятся к возможному уходу из политики бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси уже 4 ноября. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в Конгрессе и Калифорнии.

По его информации, 85-летняя Пелоси может в 2026 году отказаться от переизбрания в нижнюю палату Конгресса от своего округа Сан-Франциско (штат Калифорния), который она представляла почти сорок лет. Ожидается, что о таком решении экс-спикер может объявить после голосования во вторник по инициативе об изменении избирательных округов. Как отмечается телеканал, демократы поддерживают такой шаг, потому что надеются получить дополнительные места на промежуточных выборах в Конгресс в следующем году.

Пресс-секретарь Пелоси Иэн Крэгер в комментарии для NBC отказался сказать, намерена ли бывший спикер переизбираться в Конгресс. По его словам, сейчас она полностью сосредоточена на кампании по продвижению инициативы об изменении избирательных округов.