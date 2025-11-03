Эксперт Степанов: Мексиканские наркокартели превращаются для США в конкурентов

Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН считает, что американские фармацевтические компании постепенно выводят наркорынок из тени, делая его легальным и контролируемым

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Мексиканские наркосиндикаты долгие годы были ключевыми партнерами США по организации глобального наркотрафика, но по мере легализации наркотических веществ в Штатах постепенно превратились в конкурентов американских фармацевтических корпораций. Таким мнением поделился с ТАСС старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Наркокартели превращаются из промежуточных бенефициаров и ключевых организаторов процесса [распространения наркотиков] в утративших востребованность конкурентов, мешающих спокойному освоению корпорациями из США, прежде всего энергетическими, региональной ресурсной базы. Именно поэтому военная машина США будет перенацелена на ликвидацию данных, уже можно сказать, атавизмов XX века", - прокомментировал эксперт недавнее сообщение телеканала NBC о начале планирования новой операции Пентагона по борьбе с наркокартелями в Мексике.

Он пояснил, что в настоящее время американские фармацевтические компании постепенно выводят наркорынок из тени, делая его легальным и контролируемым, лоббируя продвижение соответствующей нормативной базы как внутри США, так и на внешних рынках. Синтетические опиаты и иные препараты теперь распространяются через легальные маркетинговые инструменты и разветвленную фарминдустрию, избавляя спецслужбы США от необходимости в использовавшихся для этих целей наркосиндикатах.

Как отметил Степанов, в эту парадигму укладывается планируемая Пентагоном военная операция против мексиканских наркокартелей, чья численность оценивается в 100 тыс. человек. Под предлогом борьбы с наркотерроризмом США решают и другие стратегические задачи. Так, создание военных баз в Эквадоре, Колумбии и Перу позволит не только ликвидировать картели, но и перехватить ключевые логистические маршруты у Китая, в том числе крупнейший порт на тихоокеанском побережье Чанкай в Перу. Крупные инфраструктурные проекты в сфере энергетики, транспортные коридоры и морские порты, реализованные при масштабных китайских инвестициях, могут перейти под контроль американских корпораций.

По мнению эксперта, исторически наркокартели использовались США как прокси-инструменты для внебюджетного финансирования спецопераций и свержения неугодных правительств, однако сейчас эта система утратила актуальность. "Можно проследить в истории определенные закономерности, этапности развития данной концепции, какие задачи они решали в тот или иной период. После того, как картели превратились в ненужный инструментарий, они реализуют свою финальную задачу - обеспечат тотальный контроль через военное присутствие США - и уйдут в историю. Все исполнители, основные руководители этих наркосиндикатов будут просто ликвидированы", - считает Степанов.

Финальной стадией этого процесса станет зачистка пространства для тотального корпоративного присутствия американских компаний в регионе, отметил эксперт. Этот переход знаменует собой новый этап в противостоянии в регионе Вашингтона и Пекина.