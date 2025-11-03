ANP прогнозирует победу "Демократов-66" на выборах в Нидерландах

Как пишет агентство, партия сохранит лидерство по количеству голосов, однако не сможет получить 27 мест в парламенте

ГААГА, 3 ноября. /ТАСС/. Проевропейская леволиберальная партия "Демократы-66" станет крупнейшей политической силой Нидерландов по итогам парламентских выборов, получив 26 депутатских мандатов. Такой прогноз приводит агентство ANP после подсчета голосов, поданных по почте из-за рубежа.

По оценке агентства, "Демократы-66" сохранят лидерство по количеству голосов, однако, вопреки данным первого экзитпола, не смогут получить 27 мест в парламенте. При этом ANP уточняет, что официальные итоги голосования будут оглашены в пятницу Советом по выборам.

По данным муниципалитета Гааги, обрабатывающего голоса нидерландцев, участвовавших в выборах за рубежом, наибольшую поддержку среди них получил крупнейший оппозиционный блок "зеленых левых" и Партии труда (свыше 25 тыс. из почти 87 тыс. голосов). Леволибералы получили около 16 тыс. голосов, что примерно на 8,6 тыс. больше, чем у крайне правой Партии свободы под руководством Герта Вилдерса, за которую проголосовали 7,5 тыс. зарубежных избирателей.

Телеканал NOS также сообщил, что преимущество "Демократов-66" увеличилось на несколько тысяч голосов после уточнения данных из нескольких муниципалитетов. В частности, в Роттердаме крайне правые получили почти на 2,5 тыс. голосов меньше, чем предполагалось, тогда как уровень поддержки леволибералов превысил ожидаемый на 2,4 тыс. голосов.

Досрочные выборы нового состава Второй палаты Генеральных штатов (нижней палаты парламента) прошли в Нидерландах 29 октября. Голосование длилось один день. В стране работали более 9 тыс. избирательных участков, за рубежом, как отмечали СМИ, для участия в голосовании зарегистрировались порядка 135 тыс. подданных.

По данным первого экзитпола, первое место на выборах занимало движение "Демократы-66" с 27 местами, за ними с минимальным отрывом следовали Партия свободы (25 мест) и праволиберальная Народная партия за свободу и демократию (23 мандата).