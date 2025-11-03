В Израиле одобрили к первому чтению законопроект о казни для террористов

Парламент может рассмотреть его уже 5 ноября

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Комиссия по вопросам национальной безопасности израильского Кнессета (парламент) одобрила к рассмотрению в первом чтении законопроект о введении смертной казни для террористов. Об этом сообщила парламентская пресс-служба.

"Комиссия по вопросам национальной безопасности одобрила законопроект о смертной казни для террористов к первому чтению", - говорится в заявлении. Кнессет утвердил проект этого закона в предварительном чтении 1 марта 2023 года. Законопроект выдвинула депутат от входящей в правительственную коалицию ультраправой партии "Еврейская сила" Лимор Сон Хар-Мелех. По данным газеты The Jerusalem Post, документ предполагает применение смертной казни в отношении любого лица, которое "намеренно или из безразличия причиняет смерть израильскому гражданину, когда это деяние совершается из расистских побуждений или в силу ненависти к определенной группе населения".

По информации газеты The Times of Israel, Кнессет может рассмотреть законопроект о смертной казни для террористов в первом чтении уже 5 ноября.