Эксперт Мема: Зеленскому нужно договариваться с РФ

Спонсировать украинскую армию долго не получится, уверен член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 3 ноября. /ТАСС/. Европейские страны не смогут бесконечно поддерживать Украину, Владимиру Зеленскому следует понять это и договариваться с Россией о мире. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Брать деньги у европейцев и отдавать их украинцам долго не получится. Зеленский должен это понять. Наша поддержка не может продолжаться вечно. Ему нужно принять решение о проведении мирных переговоров. Европейцы устали. На месте Зеленского я бы полетел в Россию и договаривался о мире", - написал Мема в X.

По его оценке, экономика европейских стран, в том числе Финляндии, испытывает серьезные сложности вследствие поддержки Украины и антироссийских санкций. Политик убежден, что 19-й санкционный пакет ЕС не только наносит больший ущерб самой Европе, чем России, но и "является препятствием для [достижения] мира".