Reuters: Трамп 18 ноября примет в Белом доме принца Саудовской Аравии

Кронпринц премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд посетит США в то время, когда Вашингтон добивается присоединения Эр-Рияда к Авраамовым соглашениям

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 18 ноября примет в Белом доме наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом сообщило 3 ноября агентство Reuters со ссылкой на сотрудника вашингтонской администрации.

Как отмечается в публикации, кронпринц посетит США с визитом в то время, когда Вашингтон добивается от Эр-Рияда присоединения к Авраамовым соглашениям. Белый дом пока официально не сообщал о визите. Агентство не привело других подробностей.

Американская администрация неоднократно подчеркивала, что пытается обеспечить присоединение к Авраамовым соглашениям прежде всего Саудовской Аравии.

Авраамовы соглашения были достигнуты Израилем и несколькими арабскими странами при посредничестве США в 2020-2021 годах. В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, Марокко и ОАЭ. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с еврейским государством объявил Судан. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипотношения только с Египтом в 1979 году и Иорданией в 1994 году.