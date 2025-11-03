Глава МИД Перу объявил о разрыве дипотношений с Мексикой

Это произошло из-за предоставления убежища экс-премьеру Бетси Чавес

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 ноября. /ТАСС/. Правительство Перу решило разорвать дипломатические отношения с Мексикой из-за того, что в ее посольстве в Лиме укрывается бывший премьер-министр южноамериканской республики Бетси Чавес, обвиняемая в организации мятежа. Об этом сообщил перуанский министр иностранных дел Уго де Села.

"Мы с удивлением и глубоким сожалением узнали, что экс-премьер Бетси Чавес, предполагаемая соучастница госпереворота, который пытался совершить экс-президент Педро Кастильо, получила убежище в резиденции посла Мексики в Перу. В свете этого недружественного акта, а также учитывая неоднократные случаи вмешательства действующего и бывшего президентов Мексики во внутренние дела страны, правительство Перу приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Мексикой", - сказал глава МИД на пресс-конференции.