Трамп грозит ограничить поддержку Нью-Йорка, если мэром станет демократ Мамдани

Американский лидер считает, что "у этого некогда великого города нулевые шансы на успех или даже на выживание", если его возглавит Зохран Мамдани

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригрозил ограничить выделение федеральных средств на нужды Нью-Йорка в случае победы на выборах мэра крупнейшего американского мегаполиса кандидата от демократов Зохрана Мамдани. Об этом президент написал в Truth Social.

По словам американского лидера, "крайне маловероятно", что он будет "выделять федеральные средства" на нужды Нью-Йорка, "за исключением необходимого минимума", "если кандидат-коммунист Зохран Мамдани выиграет на выборах мэра". Трамп ранее неоднократно заявлял, что считает коммунистом Мамдани, который называет себя "демократическим социалистом". Выборы мэра Нью-Йорка назначены на 4 ноября.

Президент США уверен, что в случае победы Мамдани "у этого некогда великого города нулевые шансы на успех или даже на выживание". По словам Трампа, "с коммунистом у руля ситуация может лишь ухудшиться". "Управлять страной - это моя обязанность. И я глубоко убежден в том, что Нью-Йорк ждет полная и окончательная катастрофа в экономической и социальной сферах, если победит Мамдани. Принципы, которых он придерживается, проверялись более тысячи лет и ни разу не приносили успеха", - считает Трамп.

Американский лидер, являющийся республиканцем, призвал жителей крупнейшего мегаполиса страны голосовать за бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Он является демократом, но сейчас баллотируется на пост мэра как независимый кандидат. "Я бы предпочел, чтобы победил демократ, обладающий опытом добиваться успеха, чем коммунист без опыта, который ранее в полной мере терпел крах", - пояснил Трамп.