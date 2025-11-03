Уолтц: США задерживают финансирование ООН в ожидании реформ

Как отметил постпред Соединенных Штатов при организации, ее генсек Антониу Гутерриш согласился урезать бюджет на 15%, что предполагает сокращение штата на 18%

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа поставила на паузу выплату взносов в ООН, так как ждет реформирования организации. Об этом напомнил постоянный представитель Соединенных Штатов при Объединенных Нациях Майк Уолтц.

"Президент задерживает американское финансирование до того момента, как мы увидим реформы", - сказал он в интервью порталу Breitbart News.

По словам Уолтца, под давлением США генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш согласился урезать бюджет всемирной организации на 15%, что предполагает сокращение штата на 18% и числа миротворцев на 25%. "Полагаю, что мы во многих отношениях спасем ее (ООН - прим. ТАСС) от самой себя и будем продвигать преобразования", - добавил дипломат.

ООН столкнулась с дефицитом бюджета из-за неуплаты взносов рядом стран, включая США, которые задерживают перечисление около $3 млрд. Это обстоятельство вынуждает организацию сокращать расходы, замораживать наем сотрудников и урезать гуманитарные программы, включая помощь детям и беженцам.