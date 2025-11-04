Трамп обвинил губернатора Нью-Йорка в росте цен на энергоносители

По словам президента США, действия Кэти Хокул серьезно повлияли на стоимость энергетики на северо-востоке страны

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что действия губернатора американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул привели к значительному росту стоимости энергоносителей в северо-восточной части страны.

Глава вашингтонской администрации 3 ноября заявил в Truth Social, что Хокул "убивает весь регион, поскольку цены на энергоносители вышли из-под контроля и, как ожидается, вырастут в три раза". Как полагает президент США, причиной этого стало то, что губернатор не дает разрешение на строительство ряда новых газопроводов на территории штата Нью-Йорк. "Весь Коннектикут, включая его губернатора, и Новая Англия (включает штаты Вермонт, Коннектикут, Массачусетс, Мэн, Нью-Гэмпшир и Род-Айленд - прим. ТАСС) по-настоящему на нее разозлились", - добавил Трамп.

Говоря о Хокул, президент также подчеркнул, что "весь город Нью-Йорк гибнет из-за ее нелепых сборов" при въезде автомобилей в центр мегаполиса. По словам американского лидера, "люди должны платить целое состояние, чтобы въехать на Манхэттен, так что они просто не приезжают". По мнению Трампа, этот район Нью-Йорка стал "городом-призраком".

Президент подчеркнул, что попросит министра транспорта США Шона Даффи "тщательно рассмотреть" возможность отмены упомянутых сборов. "Весь штат катится в ад, так что федеральное правительство будет вынуждено вмешаться", - добавил Трамп.