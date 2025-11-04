Губернатор Нью-Джерси мобилизовал Нацгвардию для обеспечения жителей продпомощью

Для поддержки населения будут делать все возможное, заявил Фил Мерфи

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи отдал распоряжение о мобилизации бойцов Национальной гвардии штата, которые будут задействованы в обеспечении населения продовольственной помощью в условиях продолжающейся приостановки работы правительства США.

"Мы мобилизовали Национальную гвардию Нью-Джерси для помощи со складированием и перевозкой продовольствия в связи с неспособностью администрации [президента США Дональда] Трампа последовательно и полностью финансировать льготы по Программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP), - написал он в X. - Мы продолжим делать все возможное для поддержки наших продовольственных фондов и помогать сотням тысяч жителей Нью-Джерси, которых затронул этот кризис".

На прошлой неделе губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим ЧП, а также сообщила о дополнительном субсидировании на $65 млн продовольственной помощи для жителей штата из-за прекращения ее финансирования с 1 ноября федеральным правительством в связи с шатдауном.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Трампа).