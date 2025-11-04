Мадуро высоко оценил всесторонние отношения с Россией

Оба государства "продолжают работать в атмосфере спокойствия, доверия и братства", отметил президент республики

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил разносторонние отношения с Россией.

Глава государства назвал сотрудничество образцовым, потому что "россияне во главе с президентом [РФ Владимиром] Путиным уважительно относятся" к своим партерам. Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television подчеркнул, что Россия строит отношения с партнерами на основе "равенства, уважения и сотрудничества". Он отметил, что республика "всесторонне сотрудничает" с РФ в течение 25 лет

Президент указал, что две страны "продолжают работать в атмосфере спокойствия, доверия и братства". Он сообщил, что правительства двух стран "поддерживают постоянный контакт по вопросам развития, особенно в военной сфере". Мадуро отметил продвижение российско-венесуэльских отношений "в промышленной, технологической, научной, экономической, финансовой, валютной и военной сферах".

Он высоко оценил состоявшийся на минувшей неделе в Каракасе бизнес-форум "Россия и Венесуэла - стратегические партнеры", участие в котором приняли более 500 предпринимателей двух стран. Мадуро напомнил о первом прямом рейсе венесуэльской авиакомпании Conviasa в Петербург, который был запущен в 1 ноября.

Глава государства подчеркнул, что Венесуэла и Россия "будут продолжать работать бок о бок, смотря в будущее со спокойствием и уверенностью".