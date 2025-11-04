КНДР запустила около 10 ракет во время визита главы Пентагона на границу

ВС КНДР также запускали ракеты 1 ноября во время саммита Республики Корея и Китая

СЕУЛ, 4 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы КНДР запустили порядка 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в сторону Желтого моря примерно за час до прибытия главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону, расположенную на границе между КНДР и Южной Кореей. Об этом сообщило агентство Yonhap ​​​со ссылкой на южнокорейских военных.

3 ноября министры обороны Республики Корея и США впервые с 2017 года посетили вместе демилитаризованную зону. Запуск ракет был зафиксирован около 16:00 по местному времени (10:00 мск).

В Сеуле также отметили, что ВС КНДР запустили порядка 10 ракет около 15:00 по местному времени (09:00 мск) 1 ноября, когда в южнокорейском городе Кёнджу состоялся саммит Республики Корея и Китая. В администрации южнокорейского лидера перед встречей отметили, что денуклеаризация Корейского полуострова может стать предметом обсуждений лидеров двух стран.

"Наши военные внимательно следят за действиями Северной Кореи, поддерживая высокую совместную боеготовность Республики Корея и США", - заявили в Комитете начальников штабов ВС Республики Корея. Агентство Yonhap отмечает, что запуск ракет из РСЗО не нарушает резолюции СБ ООН.