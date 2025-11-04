Flightradar: самолет-разведчик США патрулировал пространство над Черным морем
02:27
МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135U Combat Sent находился в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга полетов Flightradar24.
Самолет вылетел с британской военно-воздушной базы Милденхолл, совершил полет над Нидерландами, Германией, Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией, после чего пролетел над Черным морем мимо Крыма и развернулся в обратном направлении.
По состоянию на 05:15 мск самолет находился примерно над базой Милденхолл.