Токио подтвердил готовность Такаити встретиться с Ким Чен Ыном

Генсек японского кабинета министров Минору Кихара сообщил, что премьер намерена обсудить тему граждан, похищенных разведкой республики в 70-е годы XX века

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити готова к проведению переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном для решения проблемы граждан, похищенных разведкой КНДР в 70-е годы XX века. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.

"Премьер-министр Такаити выразила решимость провести переговоры с председателем [государственных дел КНДР] Ким Чен Ыном", - сказал он. Ранее Такаити на мероприятии, посвященном этой проблеме, заявила, что Токио уже уведомил Пхеньян о готовности проведения встречи на высшем уровне. Комментируя ее слова, Кихара подчеркнул, что страны поддерживают контакты по различным дипломатическим каналам, но не стал уточнять, в какой форме КНДР было передано соответствующее сообщение и какая на него была реакция, сославшись на деликатность дипломатических контактов.

Ушел Кихара и от ответа на вопрос журналистов, когда могли бы пройти такие переговоры, подчеркнув в то же время, что администрация Такаити готова решить проблему похищенных граждан "как можно скорее".

Тема похищенных граждан - одна из самых болезненных в отношениях двух государств, которые не поддерживают дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13 граждан Японии и позволил 5 из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства двух стран договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон 26 марта 2024 года заявила, что Пхеньян отказывается от любых переговоров с Токио. Она подчеркнула, что ее страна также не заинтересована в проведении встречи между Ким Чен Ыном и занимавшим в то время пост японского премьера Фумио Кисидой из-за позиции Токио по вопросу похищенных граждан. Ким Ё Чжон отметила, что Япония пытается "поставить под сомнение суверенитет КНДР, используя такие выражения, как "ядерные и ракетные проблемы". Кроме того, сестра Ким Чен Ына в очередной раз сообщила, что вопрос о похищенных японских гражданах является решенным, отметив нежелание Токио признать эту позицию Пхеньяна.