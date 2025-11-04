Журналист Карл привел слова Трампа о влиянии покушения на восприятие жизни

Джонатан Карл рассказывает о покушении и его влиянии в своей книге "Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассказал, что покушение в июле 2024 года повиляло на его отношение к жизни. Его слова в своей книге "Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку" (есть в распоряжении ТАСС) приводит журналист Джонатан Карл.

"Мне не нравится думать об этом. Но, да, я думаю, это оказало влияние", - ответил он на вопрос Карла, изменила ли его близость смерти.

Он отметил, что разговор с тогда еще кандидатом в президенты состоялся через два дня после покушения. "Несмотря на все, что произошло за последние два дня, голос Трампа звучал более расслабленно, чем я когда-либо от него слышал", - заметил он.

Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года во время его предвыборной кампании в Пенсильвании. В кандидата в президенты стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс, одна из пуль прошла в миллиметрах от головы Трампа, задев ухо.