Hürriyet: Турция не намерена контактировать с администрацией Нетаньяху

По данным издания, определяющими факторами для турецких властей при возможном формировании в Израиле нового правительства станут идеология и проводимая политика

СТАМБУЛ, 4 ноября. /ТАСС/. Турция не собирается контактировать с нынешним правительством Израиля, возглавляемым премьером Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила турецкая проправительственная газета Hürriyet.

Издание также отмечает, что определяющими факторами для турецких властей при возможном формировании в Израиле нового правительства станут как идеология, которой оно будет придерживаться, так и проводимая им политика.

Hürriyet таким образом отреагировала на недавнее заявление американского посла в Анкаре и спецпредставителя президента США по Сирии Тома Баррака о том, что "Турция и Израиль не будут воевать друг с другом". Баррак также утверждал о возможности сотрудничества между двумя странами в регионе от Каспия до Средиземного моря.

"Американские представители подчеркивают, что заявления Баррака являются не просто констатацией факта. По их мнению, его акцент на том, что Турция и Израиль не будут воевать, означает, что Вашингтон стремится не допустить конфликта между двумя странами и ставит целью установление контактов [Анкары] с новым израильским правительством в последующие годы. Неслучайными являются и высказывания Баррака о сотрудничестве в регионе от Каспийского моря до Средиземного. Эта географическая линия может означать создание энергетического и торгового коридора между Азербайджаном, Турцией и Израилем", - пишет обозреватель газеты Ханде Фырат.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно обвинял Израиль в совершении военных преступлений и геноциде в секторе Газа и сравнивал Нетаньяху с Адольфом Гитлером.

Турция с мая 2024 года прекратила все торговые отношения с Израилем. Судам под флагом Израиля, принадлежащим ему или аффилированным с ним лицам, запрещен заход в турецкие порты.