Пашинян: возвращение армян в Карабах может стать угрозой миру

По словам премьер-министра Армении, эта тема означает возвращение к первоначальным параметрам конфликта

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Александр Рюмин/ ТАСС

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Потенциальное возвращение армянских беженцев в Нагорный Карабах может нести угрозу миру, установленному между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил в Ереване премьер-министр Никол Пашинян.

"Считаю повестку возвращения наших перемещенных сестер и братьев из Нагорного Карабаха риском для мира. И я также сказал, что эта тема, повестка возвращения внутренне перемещенных лиц, вообще опасна, поскольку означает возвращение к первоначальным параметрам конфликта", - отметил он.

Пашинян также сравнил мир с новорожденным ребенком и заявил, что он нуждается в заботе. "Мы должны подписать мирный договор, провести делимитацию границы и оставить друг друга в покое", - добавил он.