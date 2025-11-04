Экс-глава "Укрэнерго": Зеленский боится реакции на отключения электричества

Владимир Кудрицкий считает, что его задержание связно со стремлением Владимира Зеленского переложить на других вину за возможные длительные отключения электричества

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский и его окружение "до смерти напуганы" возможной общественной реакцией на отключения электроэнергии грядущей зимой. Об этом заявил изданию Politico экс-глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Они напуганы до смерти", - сказал он.

Кудрицкий считает, что его задержание по подозрению в мошенничестве связно со стремлением Зеленского переложить на других вину за возможные длительные отключения электричества этой зимой. По словам экс-главы "Укрэнерго", Украину ждет "очень тяжелая зима". Положение усугубляется рядом неверных решений, принятых Киевом, считает он.

Кудрицкий назвал обвинения в свой адрес нонсенсом. "Офису президента так будет проще заставить других поверить в то, что на мне лежит ответственность за неспособность подготовить энергетическую систему к грядущей зиме, хотя я уже более года не работаю в "Укрэнерго", - сказал он изданию.

28 октября сотрудники Государственного бюро расследований Украины задержали экс-главу "Укрэнерго" во Львовской области. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и отмывание средств, полученных преступным путем. Следствие считает, что экс-глава "Укрэнерго" и его подельник, бизнесмен Игорь Гринкевич, уже находящийся в СИЗО, могли завладеть средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году путем завышения объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей. Кудрицкий ранее заявлял, что объявленная версия о хищении средств никак не соотносится с его деятельностью.