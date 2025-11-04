Депутат Плачек: Польша выплатит порядка €26 млн по взятым Украиной кредитам

Варшава также покроет проценты по займам Киева на аналогичные суммы в 2026 и 2027 годах

Редакция сайта ТАСС

Минфин Польши © bykot photo/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Польша выплатит €25,9 млн по кредитам, предоставленным Украине Еврокомиссией, выяснил депутат Сейма (нижней палаты парламента) Гжегож Плачек.

Читайте также

Истощение помощи и финансовый обрыв. Украину может ждать кризис в 2026 году

"15 октября 2025 года я отправил в минфин Польши письмо, чтобы определить погасила ли Республика Польша (или планирует погасить) очередную часть украинских обязательств, а именно проценты по кредиту Брюсселя для Киева, в 2025 году, и если да, то в каком размере. <...> Минфин сообщил мне, что в 2025 году Польша планирует выплатить <...> более 110 млн злотых" - написал он в X.

Плачек сопроводил публикацию ответом польского минфина на его депутатский запрос, из которого следует, что Варшава намерена выплатить проценты по украинским кредитам на аналогичные суммы в 2026 и 2027 годах. Депутат обратил внимание, что кредитное соглашение между Украиной и Европейской комиссией обуславливает погашение процентов Польшей, причем при запросе в Брюссель со стороны Украины. "Речь идет о процентах по кредиту, заключенному между ЕК и Украиной, а не Польшей", - подчеркнул Плачек.

Для Польши также существует риск погрязнуть в долговых обязательствах Киева, поскольку "погашение [кредита] может растянуться до 2068 года", добавил польский депутат.