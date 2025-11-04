Уолтц: США не могут позволить РФ и КНР устанавливать глобальные стандарты

Постпред США в ООН также сказал, что Вашингтон приостановил выплату взносов в международную организацию, поскольку ожидает от нее реформ

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. США следует активно участвовать в деятельности ООН, поскольку иначе мировые стандарты установят в Москве, Пекине или Брюсселе. Об этом заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц в интервью порталу Breitbart News.

"Если нас тут [США в ООН] не будет, Китай, Россия, Европа и другие будут устанавливать стандарты, которые скажутся на нас", - сказал Уолтц, добавив, что Вашингтону следует всеми способами продвигать интересы собственных компаний в духе America First ("Америка прежде всего" - прим. ТАСС).

Американский постпред также сказал, что администрация президента США Дональда Трампа поставила на паузу выплату взносов в ООН, так как в Вашингтоне ожидают от организации реформ. По словам Уолтца, благодаря давлению со стороны США генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш согласился сократить ее бюджет на 15%, что предполагает сокращение штата организации на 18%, а числа миротворцев - на 25%.