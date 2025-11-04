В Белоруссии проходит оперативный сбор командного состава вооруженных сил

Целью мероприятия заявлена выработка единого понимания последовательности и способов обучения должностных лиц органов военного управления и войск с учетом направленности подготовки ВС в новом учебном году

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин проводит оперативный сбор командного состава ВС республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Темой мероприятия стала направленность подготовки ВС, порядок решения задач обучения должностных лиц органов военного управления и подготовки войск в 2025-2026 учебном году. "Цель сбора - выработка у командного состава вооруженных сил единого понимания последовательности и способов обучения должностных лиц органов военного управления и войск (сил) с учетом направленности подготовки ВС в новом учебном году", - говорится в тексте.

В мероприятии принимают участие руководители органов военного управления, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей, а также другие должностные лица.