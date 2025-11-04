Пашинян: в деятельности миссии ЕС не будет изменений до подписания мира с Баку

Премьер-министр Армении ожидает, что определенные перемены произойдут после подписания и ратификации соглашения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Илья Питалев/ POOL/ ТАСС

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Изменения в деятельности гражданской мониторинговой миссии Евросоюза не произойдут до подписания документа об установлении отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил в Ереване премьер-министр Никол Пашинян.

"В деятельности мониторинговой группы [ЕС] не ожидается содержательных изменений как минимум до подписания мирного соглашения и установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном. После подписания и ратификации соглашения, конечно же, могут быть определенные изменения в формате деятельности, и они произойдут. У нас состоялись партнерские обсуждения этой темы с ЕС", - сказал глава правительства.

Более 100 наблюдателей из миссии ЕС приступили к работе в феврале 2023 года, они патрулируют армянскую сторону границы с Азербайджаном. 30 января 2025 года Совет ЕС продлил на два года мандат миссии Евросоюза в Армении с бюджетом в €44 млн. В документе говорится, что миссия состоит из более чем 200 человек, включая международный и местный персонал. Наблюдатели и гражданские эксперты миссии представляют 25 государств - членов ЕС и третье государство - Канаду.

В Москве неоднократно заявляли, что миссия Евросоюза, которая работает на армяно-азербайджанской границе, под видом мониторинга занимается сбором разведывательных данных для противодействия России, Азербайджану и Ирану. Как отмечал посол России в Ереване Сергей Копыркин, многие риски, с которыми сегодня сталкивается Армения, можно было купировать, если бы в сентябре 2022 года Ереван согласился на предложение реализовать по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) комплекс мер по стабилизации обстановки на границе с Азербайджаном.