В Южной Корее заявили о намерении построить атомную подлодку к 2035 году

По словам высокопоставленного сотрудника Минобороны, сейчас страна находится "в процессе обеспечения ключевых технологий"

СЕУЛ, 4 ноября. /ТАСС/. Республика Корея может построить подводную лодку с ядерной силовой установкой на основе собственных технологий к середине или к концу 2030-х годов. Об этом заявил высокопоставленный сотрудник Минобороны страны на заседании с участием президента Ли Чжэ Мёна.

"Считаю, что мы способны построить атомную субмарину с помощью наших технологий, если соединить достигнутые к нынешнему моменту технологии и потенциал государства. <...> Если мы приступим к строительству во второй половине 2020-х годов, решив вопрос с ядерным топливом посредством консультаций с США, то спуск первого корабля возможен в середине или в конце 2030-х годов", - сказал директор управления материального обеспечения министерства обороны Республики Корея Вон Чжон Дэ.

"Мы [находимся] в процессе обеспечения ключевых технологий, необходимых для атомной подлодки, идет проверка их безопасности", - указал он. По словам чиновника, в вопросе строительства неатомных подлодок Южная Корея "уже владеет компетенциями на мировом уровне".

На прошлой неделе с аналогичными оценками выступил командующий Военно-морскими силами Республики Корея Кан Дон Гиль. Он заявил, что процесс создания атомной подводной лодки может занять порядка 10 лет.

Ранее президент США Дональд Трамп в ответ на просьбу своего коллеги Ли Чжэ Мёна заявил, что разрешит Южной Корее строительство атомной подлодки на верфи в США. Тогда же СМИ Республики Корея предположили, что в Сеуле были бы больше заинтересованы в строительстве субмарины на собственной территории, а также в получении ядерного топлива из США.