Польша хочет создать собственную "стену дронов"

В правительстве республики рассчитывают, что проект будет реализован за два года

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Варшава планирует начать работу над собственной "стеной дронов", не дожидаясь ЕС. Об этом агентству Bloomberg заявил заместитель главы Минобороны Польши Цезарий Томчик.

Он добавил, что в этом месяце его министерство озвучит сумму инвестиций в технологии для обнаружения и подавления дронов. По меньшей мере половина контрактов должна быть отдана польским компаниям, сказал Томчик.

"Мы согласны с идеей защиты неба над всем ЕС и готовы рассмотреть внешние предложения или решения. Но приоритет мы отдаем национальным проектам", - заявил заместитель министра.

Правительство рассчитывает, что завершить работу над системой удастся за два года.

Проект "Стена дронов" - совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленная на развертывание вдоль границы с РФ многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.