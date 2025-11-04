Politico: Украина получила бы четверку за прогресс в евроинтеграции

По данным издания, у Грузии низший балл

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Издание Politico составило свой рейтинг оценок усилий стран по вступлению в Евросоюз на основе комментариев официальных лиц и дипломатов в ЕС.

Так, усилия Черногории можно было бы оценить на высший балл, у Албании - пять с минусом. Молдавия получает четыре с плюсом. Усилия Украины, предпринятые для вступления в Евросоюз, можно оценить на твердую четверку, Грузия "экзамен" на вступление не сдала бы.

Во вторник Брюссель опубликует доклад о расширении Евросоюза, в котором даст оценку усилиям желающих вступить в ЕС стран.

Президент Черногории Яков Милатович заявил Politico, что Подгорица стала "самым продвинутым кандидатом" на вступление. По его словам, ЕС стоит начать готовить проект договора о присоединении.

Представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов полагает, что вступление его страны в объединение должно стать "стратегическими императивом" для ЕС.

Самые низкие оценки, по мнению издания, получают Сербия, Босния и Герцеговина, а также Грузия. Как пишет Politico, первые две страны "погрязли в политических кризисах, которые тормозят прогресс", а ситуация с демократией в Грузии "находится в свободном падении".