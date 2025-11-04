Уитэкер заявил Зеленскому о необходимости положить конец конфликту

Постпред США при НАТО сообщил, что на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве дал понять, что мир - это единственная дорога вперед

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Американский постпред при НАТО Мэтью Уитэкер на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что конфликту на Украине нужно положить конец.

"Я дал понять, что эта бессмысленная война должна закончиться и что мир, усилия для достижения которого возглавил президент [США Дональд] Трамп, - это единственная дорога вперед", - написал он в X.

Трамп ранее выразил мнение, что украинский конфликт может быть вскоре урегулирован.