Уитэкер заявил Зеленскому о необходимости положить конец конфликту
Редакция сайта ТАСС
08:16
ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Американский постпред при НАТО Мэтью Уитэкер на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что конфликту на Украине нужно положить конец.
"Я дал понять, что эта бессмысленная война должна закончиться и что мир, усилия для достижения которого возглавил президент [США Дональд] Трамп, - это единственная дорога вперед", - написал он в X.
Трамп ранее выразил мнение, что украинский конфликт может быть вскоре урегулирован.