В Швеции местные политики отказались сотрудничать в репатриации мигрантов

Советник по социальным вопросам и безопасности муниципалитета Стокгольма Александер Уянне считает, что есть опасность, что у мигрантов "создастся мнение об их нежелательности" в Швеции

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 4 ноября. /ТАСС/. Почти четверть коммун (муниципалитетов) Швеции - 75 из 290 - официально отклонили приглашение правоцентристского правительства к сотрудничеству в вопросе добровольной репатриации мигрантов. Об этом сообщает Sveriges radio.

Местные администрации отказались от встречи с правительственным координатором Терезой Зеттерблад. Ее задачей было "проинформировать муниципалитеты о значительном увеличении гранта на репатриацию" и помочь им привлечь больше людей для подачи заявлений на грант. Среди отказавшихся от сотрудничества - Стокгольм, Гётеборг, Мальмё, Йокмокк, Векшё. Большинство из этих коммун находятся под управлением оппозиционных социал-демократов.

Как отметил в ответе на запрос правительства советник по социальным вопросам и безопасности муниципалитета Стокгольма Александер Уянне, которого цитирует издание Mitti, существует опасность, что у мигрантов "создастся мнение об их нежелательности" в Швеции. Как пишет газета G teborgs-Posten, в администрации коммуны Гётеборга считают, "что односторонняя ориентация правительства на репатриацию имеет целью вызвать подозрения у людей иностранного происхождения". Там также полагают, что этот вопрос не входит в сферу ответственности местных властей.

Правительство значительно увеличит размер гранта на репатриацию с 1 января 2026 года: с 25 до 350 тыс. крон ($2,63 и 36,85 тыс. соответственно). Семья сможет получить максимум 600 тыс. крон ($63,17 тыс.). Выплата предназначена для людей с временным видом на жительство, которые длительное время находились в стране без работы. Грант может быть предоставлен как для возвращения на родину, так и для переезда в другую страну. Грант не охватывает граждан Украины, прибывших в Швецию на основании Директивы ЕС о временной защите.