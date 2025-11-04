Пашинян: Армения и Турция находятся на правильном пути в нормализации отношений

Премьер-министр республики назвал делом времени открытие границы между странами

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Армения и Турция в настоящее время находятся на правильном пути в процессе нормализации отношений. Об этом на форуме в Ереване заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Он выразил убеждение, что с региональной точки зрения в Армении сложилась исключительная ситуация - у Еревана есть институциональная связь со всеми странами региона, в том числе с Турцией и Азербайджаном. По его словам, это то, чего не было раньше. "Отношения Армения - Турция, на мой взгляд, находятся на правильном пути", - сказал премьер.

По словам Пашиняна, он уже говорил о том, что нормализация армяно-турецких отношений и открытие границы - дело времени. "И я подтверждаю эту позицию, поскольку мы находимся на правильном пути. Здесь проблема заключается в скорости прохождения этого пути. Но нужно зафиксировать, что на скорость прохождения этого пути влияет не только политическая воля в двух странах, но и некоторые гравитационные факторы", - отметил премьер.

Он также подтвердил, что пригласил президента Турции Тайипа Эрдогана принять участие в саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в Ереване в мае 2026 года. При этом, посчитав нецелесообразным комментировать этот визит вместо турецкой стороны, Пашинян выразил надежду, что он все же состоится.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов. В 2021 году Армения и Турция назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования. От Анкары эту должность занял бывший посол Турции в США Сердар Кылыч, а от Еревана - заместитель председателя парламента Рубен Рубинян. 12 сентября спецпредставители Армении и Турции провели встречу на КПП "Маргара" для обсуждения процесса нормализации. Они подтвердили готовность прилагать усилия для реализации договоренностей от 1 июля 2022 года, что означает открытие границ для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами.