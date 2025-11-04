Гуцул высказалась за укрепление дружбы между Гагаузией и Россией

Глава автономии назвала РФ другом и защитником в трудные времена для гагаузов

Глава Гагаузии Евгения Гуцул © Вадим Денисов/ ТАСС

КИШИНЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Глава Гагаузии Евгения Гуцул высказалась за дальнейшее укрепление дружбы молдавской автономии с Россией, а также пожелала процветания россиянам.

"Россия всегда была для гагаузов близкой страной, другом и защитником в трудные времена. Нас связывает общая многовековая история, тесные духовные и культурные связи, основанные на общих ценностях и взаимном уважении. В этот знаменательный день желаю многонациональному российскому народу согласия и процветания. Пусть дружба между Гагаузией и Россией крепнет и дальше", - написала Гуцул в своем Telegram-канале.

Между Гагаузией и рядом регионов РФ подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. На юге Молдавии компактно проживают около 150 тыс. гагаузов, которые представляют тюркоязычную народность православного вероисповедания. В 1994 году этот регион получил статус автономии.