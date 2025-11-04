Швеция 10-14 ноября проведет на Балтике учения НАТО по борьбе с подлодками

В ВМС королевства отметили, что неровность и каменистость и солоноватая вода с переменной соленостью делает морское дно страны "идеальным укрытием для подводных лодок"

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 4 ноября. /ТАСС/. Швеция с 10 по 14 ноября проведет в Балтийском море учения в рамках НАТО по борьбе с подводными лодками. Об этом сообщили в пресс-службе Вооруженных сил королевства.

Согласно заявлению, маневры "станут одной из регулярных серий учений НАТО с осени 2026 года". В ходе маневров шведские военные "поделятся с альянсом своими знаниями в этой области".

В пресс-релизе отмечается, что благодаря неровному каменистому дну и солоноватой воде с переменной соленостью морское дно Швеции представляет собой "идеальное укрытие для подводных лодок". Именно это, поясняется в пресс-релизе, побудило ВМС королевства разработать средства борьбы с подводными лодками, адаптированные к этим сложным условиям.