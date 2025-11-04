Генсек ООН: ситуация в Эль-Фашере ухудшается с каждым днем

Люди умирают от недоедания, болезней и насилия, сказал Антониу Гутерриш

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 4 ноября. /ТАСС/. Гуманитарная ситуация в суданском городе Эль-Фашер (административный центр штата Северный Дарфур), который был захвачен движением "Силы быстрого реагирования" (СБР), ухудшается с каждым днем. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Уже более 18 месяцев Эль-Фашер и прилегающие районы Северного Дарфура остаются эпицентром страданий, голода, насилия и массового перемещения людей. С тех пор, как на прошлой неделе СБР вошли в Эль-Фашер, ситуация ухудшается с каждым днем", - сказал он журналистам на полях саммита ООН по социальному развитию в Дохе. - Сотни тысяч гражданских лиц оказались в ловушке. Люди умирают от недоедания, болезней и насилия".

По словам Гутерриша, ООН фиксирует "ужасающие случаи гендерного и этнического насилия" и продолжает получать "достоверные сведения о массовых казнях с тех пор, как СБР заняли город". Он призвал к немедленному прекращению насилия и боевых действий, обеспечению беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в охваченные конфликтом районы, а также пресечению "потока оружия и боевиков" в Судан.

Эль-Фашер находился в осаде около полутора лет. Он был захвачен формированиями СБР 26 октября. Гуманитарные и правозащитные организации выразили серьезную обеспокоенность действиями СБР при захвате города, в частности убийствами мирных жителей, в том числе на этнической почве. Союз суданских врачей утверждает, что погибли как минимум 2 тысячи человек, причем некоторые из них были сожжены заживо. За пять дней Эль-Фашер покинули не менее 36 тысяч человек.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временного руководящего органа), командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Вспыхнувшие в Хартуме столкновения быстро перекинулись на другие районы страны. В результате конфликта, по оценкам экспертов, погибли не менее 40 тысяч человек, около 12 млн суданцев были вынуждены покинуть свои дома, многие из них оказались на грани голода.