ТАСС: Фидан заявит в Финляндии о готовности Турции к посредничеству по Украине

Глава МИД республики ранее заявил, что благодаря дипломатическим усилиям Анкары удалось провести несколько раундов переговоров между Россией и Украиной

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан © Михаил Метцель/ ТАСС

СТАМБУЛ, 4 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе визита в Финляндию 4-5 ноября намерен заявить о готовности его страны стать посредником в дипломатических усилиях по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком министерстве.

Фидан посетит Хельсинки по приглашению финской коллеги Элины Валтонен. "Министр намерен заявить о готовности Турции взять на себя посредническую миссию в международных усилиях и дипломатических процессах по справедливому и стабильному урегулированию конфликта между Россией и Украиной мирными средствами", - сказал источник.

Выступая в конце минувшей недели в Стамбуле на форуме TRT World Forum, Фидан заявил, что благодаря дипломатическим усилиям Анкары удалось провести несколько раундов переговоров между Россией и Украиной и по их итогам добиться заметных результатов, таких как обмен пленными. По его словам, Турция и впредь готова предоставлять свою площадку для прямых переговоров между РФ и Украиной и надеется на проведение встречи лидеров по Украине.

В Стамбуле ранее прошли три раунда переговоров между Россией и Украиной.