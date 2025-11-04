ЕС намерен принимать страны "на испытательный срок" без полных прав членства

Еврокомиссар по расширению Марта Кос боится, что "россияне войдут в Евросоюз через заднюю дверь"

БРЮССЕЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия предлагает перейти на систему "испытательного срока" для принимаемых в ЕС новых стран, включая Украину, Молдавию, что будет подразумевать членство с ограниченными правами. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос.

"Новые члены ЕС могут приниматься на условиях испытательного срока на несколько лет", - написала в соцсети X еврокомиссар. Она разъяснила, что в этот период они могут быть ограничены в правах и даже исключены из сообщества, если не обеспечат соответствие всем требованиям ЕС.

Разъясняя свои заявления британской газете Financial Times (FT), Кос мотивировала это предложение опасением, что новые страны якобы могут оказаться "троянским конем России".

"Самый большой мой страх - что россияне войдут в ЕС через заднюю дверь", - цитирует издание Кос, поясняя, что Брюссель якобы боится увеличения количества стран ЕС, которые будут действовать аналогично Венгрии, тормозя наиболее радикальные проекты Брюсселя. Кос также подтвердила, что Еврокомиссия работает над новыми правилами, которые позволят "приостанавливать права новых стран ЕС в случае нарушения стандартов ЕС по верховенству права". При этом она отвергла обвинения в создании системы членства в ЕС с разными правами для новых и старых членов.

FT указывает, что "ряд европейских столиц выступают против приема в ЕС Украины, Молдавии и стран Западных Балкан, опасаясь, что они подорвут нормы ЕС по демократии, свободы СМИ и независимости судов, когда присоединятся к ЕС (и обретут все права стран - членов сообщества, включая право вето в Совете ЕС - прим. ТАСС".