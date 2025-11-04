Совет ЕС одобрил выделение Украине очередного транша в €1,8 млрд

Эти деньги будут направлены "главным образом на обеспечение макрофинансовой стабильности Украины и продолжение финансирования украинской государственной администрации"

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Omar Havana

БРЮССЕЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Совет Евросоюза одобрил выделение Украине очередного транша кредитной макрофинансовой помощи в €1,8 млрд. Соответствующее заявление распространил этот орган ЕС.

"Украина получит свыше €1,8 млрд финансирования после утверждения советом пятой выплаты помощи по линии украинского фонда (Ukraine Facility - прим. ТАСС)", - говорится в документе.

В нем отмечается, что Украина "выполнила все девять условий, необходимых для выплаты пятого транша, и одно условие, которое оставалось невыполненным со времени перечисления четвертого транша". Эти деньги будут направлены "главным образом на обеспечение макрофинансовой стабильности Украины (обслуживание ранее выданных иностранных, в том числе европейских, кредитов - прим. ТАСС) и продолжение финансирования украинской государственной администрации".

ЕС с 2023 года фактически обеспечивает основную часть бюджетных расходов Украины, включая выплаты госслужащим, и доля этих расходов продолжает расти, хотя Еврокомиссия не публикует точные цифры.