Bloomberg: Мерц и фон дер Ляйен пропустят саммит ЕС - СЕЛАК из-за Трампа

Европейские лидеры не хотят раздражать президента США поездкой на встречу Евросоюза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не приедут на саммит Евросоюза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), чтобы не раздражать американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, лишь пять европейских лидеров и три участника от региона Латинской Америки и Карибского бассейна подтвердили, что приедут на саммит в Колумбии, который пройдет 9-10 ноября.

Как пишет агентство, политики обеспокоены все более агрессивной позицией США в отношении региона. Речь идет об американских санкциях против президента Колумбии Густаво Петро, а также об угрозах применить силу против Венесуэлы.

Представитель Мерца сообщил, что канцлер не поедет на саммит, так как в нем участвует слишком мало глав государств и правительств. Основными темами встречи станут, как ожидается, укрепление торговых связей и борьба с организованной преступностью.