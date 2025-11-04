Разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР готовилась к саммиту с Трампом

В южнокорейской спецслужбе отметили тонкие изменения в риторике Корейской Народно-Демократической Республики о ее ядерном статусе

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 4 ноября. /ТАСС/. Власти КНДР вели приготовления к возможному проведению переговоров на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом во время мероприятий АТЭС в Южной Корее в конце октября. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Национальную разведывательную службу Республики Корея.

"Хотя саммит Севера и США во время мероприятий АТЭС в Кёнджу не состоялся, по разным каналам подтверждается, что за кулисами они готовились к диалогу с США", - рассказал член парламентского комитета Ли Сон Гвон по итогам брифинга спецслужбы.

"Были замечены тонкие изменения в риторике Северной Кореи о ее ядерном статусе. После того, как Ким Чен Ын намекнул на возможность диалога с США при [определенных] условиях на сессии Верховного народного собрания, [он] сам воздерживался от комментариев о ядерном оружии", - добавил депутат.

По информации Сеула, в Пхеньяне "вплоть до последнего момента" думали над этой возможностью, поскольку президент США высказывал намерение встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Разведка считает, что Ким Чен Ын намерен вести диалог с США. В будущем, если позволят условия, они попробуют установить контакты с американской стороной", - пересказал содержание брифинга Ли Сон Гвон.

Трамп посетил Республику Корея с государственным визитом 29-30 октября. Эксперты предполагали, что он мог бы встретиться с лидером КНДР на межкорейской границе, как в 2019 году. Однако в Кёнджу Трамп заявил, что не смог согласовать время встречи с Ким Чен Ыном.